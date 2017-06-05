Майский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ

Ереван/Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет объем освещения работы членов правительства в армянских интернет-медиа в мае 2017 года. Фото: MaxMonitor
По итогам мониторинга 124 информационных сайтов тройка наиболее часто освещаемых министров выглядит следующим образом:
1. Министр обороны Армении Виген Саргсян: 1298 публикаций.
2. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян: 1128 публикаций.
3. Министр транспорта, связей и информационных технологий Ваан Мартиросян: 735 публикаций.
Менее всего освещалась работа следующих трех министров:
1. Вице-премьер, министр реформ и международной экономической интеграции Ваче Габриэлян: 247 публикаций.
2. Министр труда и социальных вопросов Артем Асатрян: 223 публикации.
3. Министр энергетики и природных ресурсов Ашот Манукян: 167 публикаций.
Необходимо отметить, что Арпине Ованнисян находилась на посту министра юстиции до 11 мая и за этот период имела 354 упоминаний в онлайн-медиа.
26 мая новым министром юстиции был назначен Давид Арутюнян: с этого дня до 31 мая о нем было 242 публикаций
Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний министров и не отражают оценочную окраску публикаций.
Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Абонентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.
Фото: MaxMonitor
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