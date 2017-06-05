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Майский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ


Фото: PAN Photo

Фото: MaxMonitor


Ереван/Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет объем освещения работы членов правительства в армянских интернет-медиа в мае 2017 года.

По итогам мониторинга 124 информационных сайтов тройка наиболее часто освещаемых министров выглядит следующим образом:

1. Министр обороны Армении Виген Саргсян: 1298 публикаций.

2. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян: 1128 публикаций.

3. Министр транспорта, связей и информационных технологий Ваан Мартиросян: 735 публикаций.

Фото: MaxMonitor


Менее всего освещалась работа следующих трех министров:

1. Вице-премьер, министр реформ и международной экономической интеграции Ваче Габриэлян: 247 публикаций.

2.  Министр труда и социальных вопросов Артем Асатрян: 223 публикации.

3. Министр энергетики и природных ресурсов Ашот Манукян: 167 публикаций.

Необходимо отметить, что Арпине Ованнисян находилась на посту министра юстиции до 11 мая и за этот период имела 354 упоминаний в онлайн-медиа.

26 мая новым министром юстиции был назначен Давид Арутюнян: с этого дня до 31 мая о нем было 242 публикаций

Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний министров и не отражают оценочную окраску публикаций.

Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Абонентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.

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