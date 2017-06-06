Силы ЧС в составе ОДКБ будут усовершенствованы

Ереван /Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян встретился в Москве с генеральным секретарем ОДКБ Юрием Хачатуровым.
В МЧС отметили, что на встрече обсуждались перспективы взаимодействия государств-членов ОДКБ в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и устранения последствий.
В частности, был рассмотрен вопрос развертывания единой информационно-программной системы реагирования на чрезвычайные ситуации на территории стран-членов ОДКБ.
Была подчеркнута необходимость улучшения механизмов помощи коллективного реагирования при устранении последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.
На встрече были рассмотрены вопросы подготовки средств и сил МЧС, включенных в состав коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.
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