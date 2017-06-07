«Тумо-Кохб» будет сотрудничать с армией

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в селе Кохб Тавушской области состоялась церемония закладки центра креативных технологий «Тумо», на которой присутствовал президент Армении Серж Саргсян.

«Тумо Кохб» будут посещать более тысячи студентов из Кохба, Ноемберяна, Бердавана и других соседних населенных пунктов. В центре будет реализована основная учебная программа «Тумо».



Планируется также проведение совместного проекта «Тумо» и министерства обороны «Тумо-армия» с привлечение солдат из соседних воинских частей.



Президент Армении также встретился с учениками лаборатории «Армат» в Кохбе.