Томас Венцлова: Первый перевод - как первая женщина

Спустя 50 лет после первого визита 80-летний литовский поэт и переводчик Томас Венцлова снова приехал в Армению. Венцлова переводил на литовский стихи Бродского, Пастернака, Ахматовой, Бодлера. Элиота, и других поэтов. Его стихотворения также переведены на многие языки: английский, венгерский, немецкий, польский, русский. На польский и русский Венцлову переводили его друзья – нобелевские лауреаты Чеслав Милош и Иосиф Бродский.
Первые 40 минут вечера поэт читал свои стихи: первое и последнее на литовском, чтобы аудитория прочувствовала звучание языка оригинала, остальные - на русском. «Сегодня я был в чудесном музее Параджанова, и директор объяснял его коллажи. Я делаю примерно то же самое, хотя мои стихотворения абсолютно не похожи на коллажи Параджанова», - сказал поэт, прерывая чтение стихов комментариями.
Встречу организовало посольство Литвы в Армении совместно с Mirzoyan Library и медиа-компанией Медиамакс, директор которой Ара Тадевосян вел вечер.
Америка – пристанище для поэта-диссидента
Под влиянием Венгерской революции я стал придерживаться антисоветских взглядов - в отличие от своего отца, который был советским поэтом. Однако нам удалось сохранить взаимоотношения любящего отца и сына, чему я очень рад. В Литве всем было ясно, что я другой человек, мыслю и пишу иначе. Это стало причиной моей эмиграции. Уже 40 лет живу в Америке. 30 лет проработал в университете, сейчас уже на пенсии. Мне говорили, что я буду ужасно скучать по университету. Увы, не скучаю, хоть работал с удовольствием, и студенты принимали меня.
Первый перевод как первая женщина в жизни
Переводить я начал с произведений Ахматовой. Это был мой первый опыт, и эти стихотворения мне очень нравились. Первые переводы помнишь так же, как и первую женщину в жизни. Радость за переводы больше радости за собственные стихотворения. В случае в собственными стихами больше чувствуешь слабые стороны,. А перевод живет отдельной от тебя, собственной жизнью. И как бы нескромно не звучало, иногда восхищаешься собой, думаешь: «Получилось, я молодец». Когда удается, чувствуешь большое удовлетворение. А собственные стихотворения никогда не приносят абсолютного удовлетворения.
Фото: Медиамакс
Переводческие школы
Есть две крупные переводческие школы: восточная и западная. На западе сейчас главным образом делают подстрочники. Рифмованное, написанное в определенной форме и размере стихотворение переводят слово в слово, максимально точно, однако получается дословный перевод. Сейчас так стали переводить и в Литве. А восточная – это школа Пастернака, Маршака и других крупных переводчиков. Они пытаются создать хорошую поэзию на русском, используя стихотворное «сырье» автора. И если поэт прилагает много усилий или же действительно гениален, то получается. Главное, чтобы на твоем языке получилось хорошее стихотворение.
«Культурный город»
Однажды один из моих польских друзей написал, что узнал меня как поэта благодаря переводу великого польского поэта. Я сразу ответил, что догадываюсь, кто является переводчиком, потому что в мире немного великих поэтов. В Париже выходил в свет важный для польских эмигрантов журнал «Культура», с которым сотрудничал польский поэт Чеслав Милош. Я написал своему другу, что стихотворение, скорее всего, было опубликовано в «культурном городе», намекая на Париж и на журнал «Культура». Он меня понял и написал: «Да, ты прав». Затем мне тайно переправили этот номер журнала, и я почувствовал себя великолепно: если пишешь стихотворения, которые переводит Милош, значит, они чего-то стоят.
История «Литовского ноктюрна»
Хотя принято указывать, что Бродский написал «Литовский ноктюрн» в 1974 году, в действительности это не так. Он начала писать это стихотворение еще в СССР, потом забросил и вернулся к нему уже в годы жизни в США.
Фото: Медиамакс
Бродский часто звонил мне для уточнения различных деталей. В стихотворении он упоминает литовских авиаторов Дариуса и Геренаса, которые в 1933 совершали трансатлантический перелет из США в Литву и разбились над Германией. Бродский, в частности, спрашивал, летели ли они на моноплане, или биплане? Когда он завершил стихотворение, то позвонил мне и прочитал его. Конечно, мне очень приятно, что Бродский посвятил мне такое произведение.
Эмиграция не убивает поэта
В 1944 году больше половины литературных деятелей Литвы эмигрировали. Все бежали от большевиков. Многие продолжали писать, не живя в Литве. Когда я уезжал, у меня были опасения, но за границей написал не меньше, чем в Литве, и, осмелюсь предположить, не хуже. Для меня важно доказать, что можно продолжать писать, будучи эмигрантом, и это не трагедия для поэта. Необязательно, чтобы эмиграция убивала поэта.
Пока живо человечество, стихотворения будут читать и сочинять
Фото: Медиамакс
Как и многие, я тоже иногда переживаю по поводу того, что сейчас пишут хуже, чем мое поколение, и не только в Литве, но и в других странах. Возможно, я ошибаюсь.
Мне кажется, поэзия – это невымирающий вид искусства: бывают приливы и отливы, причем приливы часто совпадают с плохими временами, и наоборот. В истории поэзии было много отливов. Думаю, что все вернется, стихотворения будут читать и сочинять еще долго, возможно, до тех пор, пока живо человечество.
Люсине Гарибян
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