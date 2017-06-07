Томас Венцлова: Первый перевод - как первая женщина

Спустя 50 лет после первого визита 80-летний литовский поэт и переводчик Томас Венцлова снова приехал в Армению. Венцлова переводил на литовский стихи Бродского, Пастернака, Ахматовой, Бодлера. Элиота, и других поэтов. Его стихотворения также переведены на многие языки: английский, венгерский, немецкий, польский, русский. На польский и русский Венцлову переводили его друзья – нобелевские лауреаты Чеслав Милош и Иосиф Бродский.



Первые 40 минут вечера поэт читал свои стихи: первое и последнее на литовском, чтобы аудитория прочувствовала звучание языка оригинала, остальные - на русском. «Сегодня я был в чудесном музее Параджанова, и директор объяснял его коллажи. Я делаю примерно то же самое, хотя мои стихотворения абсолютно не похожи на коллажи Параджанова», - сказал поэт, прерывая чтение стихов комментариями.



Встречу организовало посольство Литвы в Армении совместно с Mirzoyan Library и медиа-компанией Медиамакс, директор которой Ара Тадевосян вел вечер.



Америка – пристанище для поэта-диссидента



Под влиянием Венгерской революции я стал придерживаться антисоветских взглядов - в отличие от своего отца, который был советским поэтом. Однако нам удалось сохранить взаимоотношения любящего отца и сына, чему я очень рад. В Литве всем было ясно, что я другой человек, мыслю и пишу иначе. Это стало причиной моей эмиграции. Уже 40 лет живу в Америке. 30 лет проработал в университете, сейчас уже на пенсии. Мне говорили, что я буду ужасно скучать по университету. Увы, не скучаю, хоть работал с удовольствием, и студенты принимали меня.



Первый перевод как первая женщина в жизни



Переводить я начал с произведений Ахматовой. Это был мой первый опыт, и эти стихотворения мне очень нравились. Первые переводы помнишь так же, как и первую женщину в жизни. Радость за переводы больше радости за собственные стихотворения. В случае в собственными стихами больше чувствуешь слабые стороны,. А перевод живет отдельной от тебя, собственной жизнью. И как бы нескромно не звучало, иногда восхищаешься собой, думаешь: «Получилось, я молодец». Когда удается, чувствуешь большое удовлетворение. А собственные стихотворения никогда не приносят абсолютного удовлетворения.



Томас Венцлова Фото: Медиамакс

Переводческие школы

«Культурный город»

Фото: Медиамакс

Эмиграция не убивает поэта

Пока живо человечество, стихотворения будут читать и сочинять