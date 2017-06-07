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МЧС Армении и России подписали меморандум о сотрудничестве


Фото: Пресс-служба МЧС РА

Фото: Пресс-служба МЧС РА


Ереван /Медиамакс/. Министры по чрезвычайным ситуациям Армении и Росиии Давид Тоноян Владимир Пучков подписали в Москве меморандум о сотрудничестве.

В МЧС Армении отметили, что меморандумом предусмотрена разработка и реализация совместных проектов по предупреждению стихийных и техногенных бедствий и устранению их последствий.

Также предусматривается поддерживать деятельность Армяно-российского центра гуманитарного реагирования, а также обмен информацией и технологиями, связанными со сферой защиты населения от бедствий.

Давид Тоноян принял также участие в международной выставке «Коллективная безопасность 2017», на которой было представлено более 100 стран.

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