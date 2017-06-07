МЧС Армении и России подписали меморандум о сотрудничестве

Ереван /Медиамакс/. Министры по чрезвычайным ситуациям Армении и Росиии Давид Тоноян Владимир Пучков подписали в Москве меморандум о сотрудничестве.

В МЧС Армении отметили, что меморандумом предусмотрена разработка и реализация совместных проектов по предупреждению стихийных и техногенных бедствий и устранению их последствий.



Также предусматривается поддерживать деятельность Армяно-российского центра гуманитарного реагирования, а также обмен информацией и технологиями, связанными со сферой защиты населения от бедствий.



Давид Тоноян принял также участие в международной выставке «Коллективная безопасность 2017», на которой было представлено более 100 стран.