МЧС Армении и России подписали меморандум о сотрудничестве

Ереван /Медиамакс/. Министры по чрезвычайным ситуациям Армении и Росиии Давид Тоноян Владимир Пучков подписали в Москве меморандум о сотрудничестве.
В МЧС Армении отметили, что меморандумом предусмотрена разработка и реализация совместных проектов по предупреждению стихийных и техногенных бедствий и устранению их последствий.
Также предусматривается поддерживать деятельность Армяно-российского центра гуманитарного реагирования, а также обмен информацией и технологиями, связанными со сферой защиты населения от бедствий.
Давид Тоноян принял также участие в международной выставке «Коллективная безопасность 2017», на которой было представлено более 100 стран.
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