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Армяне не пострадали в террористических атаках в Иране


Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян направил сегодня телеграмму соболезнования иранскому коллеге Хасану Роухани в связи с террористическими атаками на Меджлис и мавзолей Имама Хомейни.

«Строжайше осуждая любые проявления терроризма и экстремизма, мы уверены, что  необходимо сообща бороться против этого международного бедствия. Придавая важность безопасности и стабильности в нашем соседнем и дружественном государстве, я уверен, что власти Ирана предпринимают все необходимые меры для предотвращения подобных действий»,- говорится в послании.

Посольство Армении в ИРИ сообщило, что нет информации о наличии граждан Армении и армян среди пострадавших от атак.

В своем объявлении на странице Facebook посольство призвало всех находящихся в Иране армян воздержаться от посещений многолюдных мест и зон, где правоохранительных органы проводят оперативные действия.

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