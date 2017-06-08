На русском издана дополненнная «Истории Армении» Хоренаци

Ереван/Медиамакс/. Сегодня на кафедре иранистики ЕГУ прошла презентация дополненного русского издания книги Мовсеса Хоренаци «История Армении».

Новое издание включает в себя исторические карты и картины. Это в основном работы итальянских художников 15-го века Джулиано Джассо и Джовани Фузаро, обратившихся к истории Армении. Также включены картины армянских художников - Айвазовского, Ваана Гарибяна и других.



Также в русском переводе Гагика Саргсяна в труде «История Армении» сделаны некоторые текстовые изменения.



Идея переиздания «Истории Армении» на русском принадлежит деятелю армянской общины Пятигорска Гранту Саркисову (скончался в автокатастрофе).



Заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедния ЕГУ Вардан Восканян отметил,что переиздание книги важно по двум причинам. Во-первых, наука находится в постоянном движении, и различные проблемы нуждаются в новой трактовке, новом освещении.



«Во-вторых, работа имеет научное, академическое, а также важное пропагандистское значение. Мы имеем дело не только с сухим, классическим, академическим изданием, но и с книгой, которая является культурным явлением. Это работа, с которой Армения и армяне могут с высоко поднятой головой представиться русскоязычному читателю».



Книга опубликована тиражом в 500 экземпляров. Она продается в книжных магазинах Армении, также осуществляется онлайн продажа на сайте www.khorenatsi.am .