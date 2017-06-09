Эксперты подытожили события в Армении и Азербайджане за 2016 год

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Ереване прошла ежегодная международная конференция «Кавказ-2016», в рамках которой обсуждались политические развития на Южном Кавказе за 2016 год.

Медиамакс выделил примечательные выдержки из докладов, касающихся Армении и Азербайджана.



Армения в 2016 году



Александр Искандарян, директор Института Кавказа: Произошедшие в Армении в 2016 году три важнейших события оказали большое влияние на политические развития в Южном Кавказе.



Эскалация, имевшая место в апреле на азербайджано-карабахской линии соприкосновения, в армянском информационном поле получила формулировку «апрельская война». Однако на самом деле это была не война, поскольку в предпринятых Азербайджаном действиях не было военных причин. Азербайджан всего лишь хотел завоевать несколько километров земли.



Далее - произошедший 17 июля захват вооруженной группой полка ППС Полиции. Интересно, что этот шаг был неоднозначно воспринят обществом. Наиболее интересным было то, что власти не назвали это террористическим актом.



Следующее важнейшее событие – смена премьер-министра. С 2016 года в армянской действительности слово «новый» стало восприниматься как «хороший», поскольку премьер-министр – приверженец новшеств и не принадлежит старой гвардии политической элиты. Карену Карапетяну удалось быть воспринятым со стороны общества в качестве нового, более бюрократичного и неолигархического, даже антиолигархического образа.



Еще одним важнейшим событием можно считать военный парад 21 сентября, на котором были продемонстрированы Искандер и Смерч.



Произошедшие в 2016 году события позволили понять, что между обществом и властями существует большое отчуждение. Государственные органы осознали, что необходимо поменять систему управления страны. Стали концентрироваться на понятии «армия-народ». Попытались поменять имидж политических деятелей, заявляя, что превращают систему управления в парламентскую, олигархов заменяют чиновниками, необразованных – образованными.



Азербайджан в 2016



Сергей Маркедонов, доцент Российского государственного гуманитарного университета: 2016-й был для Азербайджана годом армяно-азербайджанского конфликта и безопасности. Апрельская эскалация там была расценена как победа.



Очень важное событие во внутриполитической жизни произошло в марте, когда Ильхам Алиев принял акт об амнистии 148 заключенных, 14 из которых считаются правозащитниками, так называемыми «узниками совести». Таким образом, Азербайджан продемонстрировал международному сообществу, что готов воспринимать конструкривную критику касательно прав человека. Одним из важнейших внутриполитических развитий стал также референдум по Конституции, по которому была утверджена имплементация института вице-президентства. В 2016 году Азербайджан смог переутвердить свое положение серьезного энергетического партнера для Запада.



Во внешнеполитической жизни баланс сохранился. Баку посетили Реджеп Тайип Эрдоган, Хасан Роухани, Владимир Путин. Баку удалось активизировать диалог с США и ЕС, приняв у себя различных высокопоставленных чиновников.