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Убежище построено в школе Чамбарака



Ереван /Медиамакс/. Усилиями Гегаркуникского областного спасательного департамента министерства чрезвыйчайных ситуаций Армении и при поддержке мэра Чамбарака на территории средней школы N 1 построено убежище.

Убежище предназначено для обеспечения безопасности детей приграничной общины в случае нарушения режима соблюдения перемирия со стороны противника.

В убежище могут укрыться максимум 20 человек. Инициатива строительства убежищ в приграничных общинах носит продолжительный характер - в ближайшем будущем аналогичное убежище будет построено в селе Ваан.

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