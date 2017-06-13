Убежище построено в школе Чамбарака

Ереван /Медиамакс/. Усилиями Гегаркуникского областного спасательного департамента министерства чрезвыйчайных ситуаций Армении и при поддержке мэра Чамбарака на территории средней школы N 1 построено убежище.

Убежище предназначено для обеспечения безопасности детей приграничной общины в случае нарушения режима соблюдения перемирия со стороны противника.



В убежище могут укрыться максимум 20 человек. Инициатива строительства убежищ в приграничных общинах носит продолжительный характер - в ближайшем будущем аналогичное убежище будет построено в селе Ваан.