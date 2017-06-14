Из Еревана в аэропорт «Звартноц» поедет автобус

Ереван/Медиамакс/. По поручению премьер-министра министерство транспорта Армении организовало пробный маршрут из Еревана в аэропорт «Звартноц» и обратно, который начнет действовать уже сегодня.

Он будет действовать круглосуточно – 24 часа, через каждый час.



Перевозки пассажиров будут осуществляться от выделенной знаками территории у фонтанов на площади Республики, на автобусах и микроавтобусах, которые оснащены кондиционерами и вентиляторами.



Стоимость проезда одного пассажира составит 300 драмов.