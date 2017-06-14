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Из Еревана в аэропорт «Звартноц» поедет автобус


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. По поручению премьер-министра министерство транспорта Армении организовало пробный маршрут из Еревана в аэропорт «Звартноц» и обратно, который начнет действовать уже сегодня.

Он будет действовать круглосуточно – 24 часа, через каждый час.

Перевозки пассажиров будут осуществляться от выделенной знаками территории у фонтанов на площади Республики, на автобусах и микроавтобусах, которые оснащены кондиционерами и вентиляторами. 

Стоимость проезда одного пассажира составит 300 драмов.

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