Из Еревана в аэропорт «Звартноц» поедет автобус

Ереван/Медиамакс/. По поручению премьер-министра министерство транспорта Армении организовало пробный маршрут из Еревана в аэропорт «Звартноц» и обратно, который начнет действовать уже сегодня.
Он будет действовать круглосуточно – 24 часа, через каждый час.
Перевозки пассажиров будут осуществляться от выделенной знаками территории у фонтанов на площади Республики, на автобусах и микроавтобусах, которые оснащены кондиционерами и вентиляторами.
Стоимость проезда одного пассажира составит 300 драмов.
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