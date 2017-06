В Ереване открылся аналитический центр The Armenian Interest

ЕреванМедиамакс/. Презентация аналитического центра The Armenian Interest, целью которого является формирование глобальной научно-аналитической площадки для выявления, осмысления и продвижения армянских интересов в международных отношениях, состоялась сегодня в Ереване.

«На сегодняшний день идея – самое опасное оружие в мире. Если нет идей, то с тобой не считаются. Если с тобой не считаются, ты становишься не субъектом, а объектом политики»,- отметил руководитель The Armenian Interest Арег Галстян.



На сайте центра публикуются аналитические материалы, интервью, комментарии и доклады ведущих армянских и зарубежных экспертов, политических, дипломатических, общественных и культурных деятелей.



Как отметил главный редактор The Armenian Interest Сергей Мелконян, на сайте уже опубликованы материалы армян, которые работают в ведущих вузах США, России, и это укладывается в концепцию привлечения армянского интеллектуального капитала.



Центр осуществляет образовательные программы, в рамках которых проводятся семинары, спецкурсы, обсуждения наиболее актуальных проблем. Организация осуществляет также консалтинговую деятельность, предоставляя экспертные оценки по общественным, политическим и экономическим проблемам.



The Armenian Interest сотрудничает с государственными и общественными научно-образовательными структурами и частными лицами как в Армении, так и за рубежом.



«Мы не противопоставляем себя государству или государственным институтам, не ищем конкурентов и открыты к сотрудничеству»,- подчеркнул Арег Галстян.