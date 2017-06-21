Пресечен импорт азербайджанской соли и чая

Ереван /Медиамакс/. Комитет государственных доходов Армению сообщил сегодня, что пресечен импорт товаров азербайджанского происхождения в страну.
Работники пункта таможенного досмотра в Бавре обнаружили более полутонны пищевой соли и чая азербайджанского происхождения в прибывших из Грузии в Армению автомобилях.
«По словам пассажиров, они не были информированы о происхождении товаров, а после того, как узнали, отказались провозить груз в Армению»,- говорится в сообщении КГД.
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