Пресечен импорт азербайджанской соли и чая

Ереван /Медиамакс/. Комитет государственных доходов Армению сообщил сегодня, что пресечен импорт товаров азербайджанского происхождения в страну.

Работники пункта таможенного досмотра в Бавре обнаружили более полутонны пищевой соли и чая азербайджанского происхождения в прибывших из Грузии в Армению автомобилях.



«По словам пассажиров, они не были информированы о происхождении товаров, а после того, как узнали, отказались провозить груз в Армению»,- говорится в сообщении КГД.