Армяно-российскую повестку обсудили на совещании у президента

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян провел сегодня совещание по вопросам повестки армяно-российского сотрудничества.
«Посол Армении в России Вардан Тоганян доложил о реализуемых посольством работах в направлении обогащения армяно-российского сотрудничества новыми проектами, а также об имеющихся проблемах и препятствиях для продвижения двусторонней повестки», - говорится в сообщении пресс-службы президента Армении.
Серж Саргсян заявил, что за прошедшие 25 лет удалось установить крепкие союзнические отношения между Арменией и Россией.
«Российская Федерация – крупнейший инвестор в нашу страну: российские инвестиции в Армении составляют 47% от общих инвестиций, российский капитал представлен во всех сферах экономики Армении.
В последнее время обозначилась очень важная сфера сотрудничества – туризм, и мы обязаны приложить усилия для ее развития. За последние 5 месяцев число граждан России, посетивших нашу страну, выросло на 25% по сравнению с тем же показателем прошлого года. Уверен, что результат по итогам года будет намного выше. Туризм - не только бизнес, но и серьезный фактор для укрепления отношений между двумя народами»,- отметил президент.
Вардан Тоганян доложил, что в 2016 году и в первом полугодии 2017 года двустороннее сотрудничество между Арменией и Россией продолжало развиваться.
«Тем не менее, имеются определенные вопросы, в частности, в области товарооборота, которые должны стать предметом обсуждения для межправительственных и межпарламентских комиссий»,- заявил Вардан Тоганян.
Он, в частности, отметил что пока сохраняются некоторые таможенные и экономические ограничения в вопросе экспорта товаров и услуг из Армении в Россию, вопросы трудовой миграции работающих в России граждан Армении, недостаточный уровень представленности армянской продукции в регионах РФ и ряд других вопросов, которые нуждаются в систематизации и решении.
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