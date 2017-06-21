Армяно-российскую повестку обсудили на совещании у президента

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян провел сегодня совещание по вопросам повестки армяно-российского сотрудничества.

«Посол Армении в России Вардан Тоганян доложил о реализуемых посольством работах в направлении обогащения армяно-российского сотрудничества новыми проектами, а также об имеющихся проблемах и препятствиях для продвижения двусторонней повестки», - говорится в сообщении пресс-службы президента Армении.



Серж Саргсян заявил, что за прошедшие 25 лет удалось установить крепкие союзнические отношения между Арменией и Россией.



«Российская Федерация – крупнейший инвестор в нашу страну: российские инвестиции в Армении составляют 47% от общих инвестиций, российский капитал представлен во всех сферах экономики Армении.



В последнее время обозначилась очень важная сфера сотрудничества – туризм, и мы обязаны приложить усилия для ее развития. За последние 5 месяцев число граждан России, посетивших нашу страну, выросло на 25% по сравнению с тем же показателем прошлого года. Уверен, что результат по итогам года будет намного выше. Туризм - не только бизнес, но и серьезный фактор для укрепления отношений между двумя народами»,- отметил президент.



Вардан Тоганян доложил, что в 2016 году и в первом полугодии 2017 года двустороннее сотрудничество между Арменией и Россией продолжало развиваться.



«Тем не менее, имеются определенные вопросы, в частности, в области товарооборота, которые должны стать предметом обсуждения для межправительственных и межпарламентских комиссий»,- заявил Вардан Тоганян.



Он, в частности, отметил что пока сохраняются некоторые таможенные и экономические ограничения в вопросе экспорта товаров и услуг из Армении в Россию, вопросы трудовой миграции работающих в России граждан Армении, недостаточный уровень представленности армянской продукции в регионах РФ и ряд других вопросов, которые нуждаются в систематизации и решении.