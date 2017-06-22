Запущен прямой рейс Ереван-Дамаск

Ереван /Медиамакс/. Посол Армении в Сирии Аршак Поладян встретился в Дамаске с председателем Народного собрания Сирии Хадией Аббас.

Согласно сообщению МИД Армении, Хадия Аббас отметила, что высоко оценивает отношения двух государств.



Аршак Поладян подчеркнул, что армяно-сирийские отношения имеют вековую историю и могут быть охарактеризованы как братские. Посол заявил, что благодарный армянский народ никогда не забудет помощь, оказанную сирийским народом в годы Геноцида армян и в дальнейшем.



Аршак Поладян подчеркнул также предоставленную Сирией помощь пострадавшим от землятрясения в Спитаке в 1988 г. и для преодоления экономического и энергетического кризиса в 1990-х годах. Он отметил, что сегодня Армения старается в рамках своих возможностей помогать сирийскому народу.



Посол Армении сообщил на встрече, что сирийской авиакомпанией «Аджниат Аш-Шам» запущен регулярный прямой рейс Ереван-Дамаск.