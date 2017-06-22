Серж Саргсян отправился в Брюсcель

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отправился с рабочим визитом в Брюссель.
Сегодня в столице Бельгии он примет участие на саммите Европейской народной партии (ЕНП) в расширенном составе, на который приглашены руководители государств и правительств стран ЕС и Восточного партнерства, являющиеся членами ЕНП.
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