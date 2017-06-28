IDeA содействует восстановлению мечети в Шуши

Ереван/Медиамакс/. В рамках сотрудничества фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA), правительства АрцахА и фонда «Возрождение восточного исторического наследия» реализуется программа восстановления Верхней мечети Гоар Ага в Шуши.

Программа восстановления соборной (джума) мечети Гоар Ага стартовала в 2015 году, когда донор фонда IDeA, предприниматель Кайрат Боранбаев, в ходе визита в Армению и Арцах выразил желание внести вклад в дело восстановления мечети в Шуши и сделал крупное пожертвование с этой целью.



В программе восстановления шушинской Верхней мечети фонд IDeA выступает в качестве платформы, обеспечивающей взаимодействие между правительством Арцаха, фондом «Возрождение восточного исторического наследия» и донором.



В рамках программы планируется полностью отреставрировать мечеть Гоар Ага, сохранив ее первоначальный облик, обустроить прилегающую территорию и провести работы по капитальному укреплению здания медресе, расположенного по соседству с мечетью, с целью предотвращения обрушения конструкции. Программа позволит сохранить данный архитектурный памятник и в дальнейшем использовать его как культурно-туристический центр.



В настоящий момент на территории Верхней мечети начались строительные работы. Ранее были завершены геологические и геодезические исследования, проведены археологические раскопки.



«Шуши - одно из уникальных мест в Арцахе, а Верхняя мечеть – неотъемлемая часть богатой истории и культуры его старого города. Мы рады, что один из наших доноров выразил желание сделать пожертвование на восстановление этого уникального памятника. Программа позволит не только представить историко-культурное наследие региона и Шуши, но и создать новый центр на туристической карте Арцаха», – заявил руководитель Программы развития Арцаха фонда IDeA Сурен Амирбекян.



Поскольку Верхняя мечеть является памятником иранской истории и культуры, к работам по восстановлению памятника привлечена иранская архитектурная компания Part Saman Jahan и специалисты из Исламской Республики Иран. Партнер проекта, армянский национальный комитет Международного совета по памятникам и достопримечательностям – ICOMOS Армения, провел экспертизу на соответствие проектных работ международным стандартам.



Реставрационные работы на территории Верхней мечети в Шуши планируется завершить к осени 2018 года.