Приграничные общины будут более защищенными

Ереван/Медиамакс/. Министерство чрезвычайных ситуаций Армении, Армянское общество Красного креста и делегация Международного комитета Красного креста подписали сегодня соглашение об организации курсов переподготовки первой медицинской помощи в действующих в приграничных общинах опорных пунктах МЧС.
Это позволит действующим на местах спасательным силам быстрее и эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации.
«Очень важно, чтобы жители приграничных общин были готовы реагировать на различные чрезвычайные ситуации»,- заявил министр чрезвычайных ситуаций Давид Тоноян.
Планируется также проведение курсов переподготовки для педагогического состава детских садов и школ.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.