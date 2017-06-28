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Приграничные общины будут более защищенными



Ереван/Медиамакс/. Министерство чрезвычайных ситуаций Армении, Армянское общество Красного креста и делегация Международного комитета Красного креста подписали сегодня соглашение об организации курсов переподготовки первой медицинской помощи в действующих в приграничных общинах опорных пунктах МЧС.

Это позволит действующим на местах спасательным силам быстрее и эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации.

«Очень важно, чтобы жители приграничных общин были готовы реагировать на различные чрезвычайные ситуации»,- заявил министр чрезвычайных ситуаций Давид Тоноян.

Планируется также проведение курсов переподготовки для педагогического состава детских садов и школ.

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