Приграничные общины будут более защищенными

Ереван/Медиамакс/. Министерство чрезвычайных ситуаций Армении, Армянское общество Красного креста и делегация Международного комитета Красного креста подписали сегодня соглашение об организации курсов переподготовки первой медицинской помощи в действующих в приграничных общинах опорных пунктах МЧС.

Это позволит действующим на местах спасательным силам быстрее и эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации.



«Очень важно, чтобы жители приграничных общин были готовы реагировать на различные чрезвычайные ситуации»,- заявил министр чрезвычайных ситуаций Давид Тоноян.



Планируется также проведение курсов переподготовки для педагогического состава детских садов и школ.