МЧС Армении и военная база РФ будут сотрудничать

Ереван /Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян принял сегодня командира 102-й российской военной базы в Армении Владимира Елканова и командующего объединённой группировкой войск и сил Армении и РФ Андраника Макаряна.
В МЧС отметили, что стороны обсудили вопросы взаимодействия МЧС Армении и 102-й российской базы при предупреждении чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
Сторонами была достигнута предварительная договоренность о составлении совместного плана по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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