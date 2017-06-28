Официально запущен прямой авиарейс Ереван-Дамаск

Ереван /Медиамакс/. В международном аэропорту «Звартноц» сегодня состоялось официальное открытие авиарейса Дамаск-Ереван-Дамаск.
Рейсы будут осуществляться каждую средуавиакомпанией «Шам Уингс».
Тестовый рейс Ереван-Дамаск был осуществлен 21 июня.
Рейсы будут осуществляться каждую средуавиакомпанией «Шам Уингс».
Тестовый рейс Ереван-Дамаск был осуществлен 21 июня.
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