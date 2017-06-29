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Премьер-министр Армении поручил «разгрузить суды»



Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил на сегодняшнем заседании правительства о необходимости «разгрузить суды».

«Жалобы относительно работы судов касаются продолжительности судебных дел, хотя нужно констатировать, что порой это бывает обусловлено объективными причинами»,- отметил Карен Карапетян.

По словам премьер-министра, в 2016 году в судах находилось 133 тысяч гражданских дел.

«Подобная перенагрузка судов вызывает серьезные риски с точки зрения эффективности и доступности правосудия»,- заметил глава правительства.

Министру юстиции Армении поручено выявить те виды имеющихся гражданских дел, которые составляют превалирующую часть, представить соответствующие предложения о механизмах их рассмотрения другим способом или судебном порядке.

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