Премьер-министр Армении поручил «разгрузить суды»

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил на сегодняшнем заседании правительства о необходимости «разгрузить суды».

«Жалобы относительно работы судов касаются продолжительности судебных дел, хотя нужно констатировать, что порой это бывает обусловлено объективными причинами»,- отметил Карен Карапетян.



По словам премьер-министра, в 2016 году в судах находилось 133 тысяч гражданских дел.



«Подобная перенагрузка судов вызывает серьезные риски с точки зрения эффективности и доступности правосудия»,- заметил глава правительства.



Министру юстиции Армении поручено выявить те виды имеющихся гражданских дел, которые составляют превалирующую часть, представить соответствующие предложения о механизмах их рассмотрения другим способом или судебном порядке.