Будет разработан проект культурно-исторического обоснования Дилижана

Ереван/Медиамакс/. Правительство Армении утвердило сегодня программу реализации проекта культурно-исторического обоснования города Дилижан и исторической территории города.
По словам министра культуры Армении Армена Амиряна, программа станет указателем для разработки проекта культурно-исторического обоснования общины Дилижана.
Это позволит систематизировать и упорядочить проблемы сохранения культурно-исторических памятников и исторической среды города.
Проект культурно-исторического обоснования является составной частью генерального плана города Дилижан.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.