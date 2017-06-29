Будет разработан проект культурно-исторического обоснования Дилижана

Ереван/Медиамакс/. Правительство Армении утвердило сегодня программу реализации проекта культурно-исторического обоснования города Дилижан и исторической территории города.

По словам министра культуры Армении Армена Амиряна, программа станет указателем для разработки проекта культурно-исторического обоснования общины Дилижана.



Это позволит систематизировать и упорядочить проблемы сохранения культурно-исторических памятников и исторической среды города.



Проект культурно-исторического обоснования является составной частью генерального плана города Дилижан.