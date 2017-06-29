437 просмотров

Будет разработан проект культурно-исторического обоснования Дилижана


Фото: http://www.tufenkianheritage.com


Ереван/Медиамакс/. Правительство Армении утвердило сегодня программу реализации проекта культурно-исторического обоснования города Дилижан и исторической территории города.

По словам министра культуры Армении Армена Амиряна, программа станет указателем для разработки проекта культурно-исторического обоснования общины Дилижана.

Это позволит систематизировать и упорядочить проблемы сохранения культурно-исторических памятников и исторической среды города.

Проект культурно-исторического обоснования является составной частью генерального плана города Дилижан.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Июнь 29, 2017 13:37
Будет разработан проект культурно-исторического обоснования Дилижана

Общество | Июнь 29, 2017 12:43
Премьер-министр Армении поручил «разгрузить суды»

Политика | Июнь 29, 2017 12:32
Предпримем «действенные меры» против коррупции, заявил президент
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017