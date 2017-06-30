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В Армении закрыли 1480 мусорных свалок


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. В рамках проекта «Чистая Армения» закрыто 1480 из зарегистрированных 2029 (494,61 га) мусорных свалок.

Из министерства территориального управления и развития Армении сообщили, что закрытию подлежат еще 272 свалки.

126 общин передали работы по уборке мусора и санитарной чистке 39 частным компаниям, а в 97 общинах для осуществления работ по уборке мусора и санитарной чистке с хозяйственными субъектами подписано около 8500 договоров.

Сегодня в Армении есть 277 основных свалок, а до мая 2018 года их число планируется сократить до 117.

Разработка законодательной инициативы о применении штрафов за выброс мусора в неположенных местах завершена, в сентябре она будет представлена Национальному собранию.

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