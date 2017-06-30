1759 просмотров

Путин Саргсяну: «Всегда рад общению с Вами»


Владимир Путин и Серж Саргсян
Владимир Путин и Серж Саргсян

Фото: regnum.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил, что «Россия высоко ценит личный вклад Сержа Саргсяна в укрепление дружественных связей с Арменией и развитие взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве».

Об этом говорится в поздравительном послании Владимира Путина по случаю дня рождения президента Армении Сержа Саргсяна.

«Примите мои сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения. Вашей многолетней государственной деятельностью Вы заслужили большое уважение соотечественников и значительный авторитет за рубежом.

Всегда рад общению с Вами. Надеюсь, что наш конструктивный диалог и совместная плодотворная работа вокруг актуальных вопросов двусторонней и международной повестки продолжится»,- отметил Владимир Путин.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Июнь 30, 2017 17:17
Путин Саргсяну: «Всегда рад общению с Вами»

Армия и Полиция | Июнь 30, 2017 14:52
Виген Саргсян встретился с представителями НАТО

Общество | Июнь 30, 2017 09:46
В Армении закрыли 1480 мусорных свалок
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017