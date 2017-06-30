Путин Саргсяну: «Всегда рад общению с Вами»

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил, что «Россия высоко ценит личный вклад Сержа Саргсяна в укрепление дружественных связей с Арменией и развитие взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве».
Об этом говорится в поздравительном послании Владимира Путина по случаю дня рождения президента Армении Сержа Саргсяна.
«Примите мои сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения. Вашей многолетней государственной деятельностью Вы заслужили большое уважение соотечественников и значительный авторитет за рубежом.
Всегда рад общению с Вами. Надеюсь, что наш конструктивный диалог и совместная плодотворная работа вокруг актуальных вопросов двусторонней и международной повестки продолжится»,- отметил Владимир Путин.
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