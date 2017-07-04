«Избирательная взятка сыграла основную роль на выборах»

Ереван /Медиамакс/. Руководитель программ антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» Варужан Октанян отметил сегодня, что в последние годы злоупотребление административными ресурсами продолжает оставаться серьезнейшей проблемой на выборах в Армении.

Октанян заявил об этом на встрече с журналистами, представляя результаты мониторинга злоупотребления административными ресурсами и других избирательных нарушений на парламентских выборах 2017г.



По словам руководителя центра, «предвыборная взятка сыграла основную роль в формировании результатов парламентских выборов 2017 года».



«По результатам мониторинга, самыми распространенными были случаи раздачи избирательной взятки - 90, из которых 37 были зарегистрированы СМИ, а 53 – местными наблюдателями», - отметил Варужан Октанян. Он добавил, что взятки раздавали в основном Республиканская партия Армении и блок «Царукян».



По его словам, в предвыборных штабах в рабочее время случаи с участием государственных и общинных служащих также были достаточно распространенными. Было зарегистрировано 59 конкретных случаев.



«Было зарегистрировано 53 случая влияния и давления на работников сфер образования и медицинского обслуживания. Отмечено 36 случаев, когда начальник заставил участвовать подчиненных в работах штаба или голосовать за того или иного кандидата»,- отметил Варужан Октанян.



Для осуществления мониторинга использовались два основных инструмента - анализ публикаций в СМИ и сбор данных активистами.



Программа осуществлялась с 5 марта по 1 апреля.