Недалеко от Гюмри произошло землетрясение

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в 10:37 в 11 км к северо-западу от города Гюмри зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщает, что мощность подземного колебания в эпицентре составила 4-5 баллов.



Землятресение мощностью 3-4 баллов было отмечено в городах Гюмри, Степанаван, Артик.