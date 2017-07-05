Недалеко от Гюмри произошло землетрясение

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в 10:37 в 11 км к северо-западу от города Гюмри зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщает, что мощность подземного колебания в эпицентре составила 4-5 баллов.
Землятресение мощностью 3-4 баллов было отмечено в городах Гюмри, Степанаван, Артик.
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