Утверждены стратегии развития регионов Армении до 2025 г.

Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении утвердило на сегодняшнем заседании стратегии развития марзов на 2017-2025 гг.
По словам министра территориального управления и развития Армении Давида Локяна, все 10 стратегий были разработаны в регионах, соответствующими отделами марзпетаранов.
Стратегия предусматривает, что до 2025 года в марзе ВВП на душу населения превысит 60% среднереспубликанского показателя ВВП на душу населения.
Планируется до 2025 года увеличить численность имеющих среднее профессиональное и высшее образование, формально не занятых сельским хозяйством и активных предприятий по крайней мере на 10% по сравнению с показателем 2014 года (50 тыс. человек).
Премьер-министр Карен Карапетян заявил о важности разработки стратегий, отметив, что они должны стать рабочим документом для правительства.
«В этом документе мы констатируем ситуацию, в которой находимся, слабые стороны и проблемы, преимущества и возможности, четко формулируем, чего хотим достичь в 2025 году. Каждый год будем адаптировать документ»,- заявил премьер-министр.
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