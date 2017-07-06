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Июньский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ


Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в июне 2017 года.

По итогам мониторинга 127 информационных сайтов тройка наиболее часто освещаемых министров выглядит следующим образом:

1. Министр обороны Армении Виген Саргсян: 1 314 публикаций.

2. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян: 1 154 публикаций.

3. Министр юстиции Давид Арутюнян: 936 публикаций.

Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:

1. Вице-премьер, министр реформ и международной экономической интеграции Ваче Габриэлян: 275  публикаций.

2.  Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян: 249 публикации.

3. Министр спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян: 78  публикаций.

Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.

Фото: MaxMonitor


Специалисты MaxMonitor анализируют публикации 13 новостных сайтов  (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют положительные, нейтральные и отрицательные упоминания. Данные за июнь доступны в нижеприведенной таблице.

Фото: MaxMonitor


Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.

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