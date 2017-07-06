Расширяется армяно-российский центр гуманитарного реагирования

Ереван /Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян принял сегодня заммминистра чрезвычайных ситуаций России Олега Баженова и генсека Международной организации гражданской обороны Владимира Кувшинова.
Давид Тоноян выделил те основные направления, вокруг которых должно строиться армяно-российское спасательное сотрудничество, имея в качестве базы Армяно-российский центр гуманитарного реагирования.
Обсуждались возможности переподготовки спасательных сил, обмена опытом и специалистами, а также обучение специалистов на месте и удаленно - с вовлечением Государственной академии кризисного управления МЧС Армении.
Владимир Кувшинов счел возможным оказать помощь армянской стороне для модернизации пожарно-спасательной техники.
Армяно-российский центр гуманитарного реагирования, будучи единственным в регионе, предоставит возможность осуществлять гуманитарное реагирование на катастрофы на межрегиональном уровне.
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