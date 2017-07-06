Создан портрет Генриха Мхитаряна из более чем 4 млн точек

Художник Армен Айрапетян создал своеобразный портрет капитана национальной сборной Армении по футболу, полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.







На своей странице в Facebook Армен Айрапетян сообщил, что нарисовал портрет за 248 часов, сделав с помощью художественной ручки более чем 4 миллиона точек размером в 0.20 и 0.30 мм.