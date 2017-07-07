Состоялась премьера фильма «Второй апрельский день»

Ереван /Медиамакс/. Премьера фильма «Второй апрельский день» из серии «Обыкновенный геноцид» состоялась вчера в Ереване.



В фильме представлены фактические данные о насилии в отношении мирного населения Арцаха со стороны Азербайджана в апреле 2016 года, в частности, о пострадавших от выпущенных в направлении школы села Неркин Чартар снарядов детях, свидетельства очевидцев, а также воспоминания матери и брата погибшего в результате артобстрела 11-летнего Вагинака Григоряна.



Одна из авторов фильма фильма Марина Григорян отметила в беседе с журналистами, что убийство Вагинака и смерть азербайджанского ребенка на днях – результат алиевской политики.



«Для алиевского режима личные и политические интересы превыше жизней мирного населения и даже маленьких детей»,- отметила Марина Григорян.



Соавтор фильма Лариса Алавердян отмкетила тот факт, что до артобстрела Азербайджан несколько дней подряд мониторил территорию окрестностей школы с помощью беспилотных летательных аппаратов.



По оценкам Ларисы Алавердян, необходимо всеми возможными каналами довести до соответствующих международных инстанций факты преступлений, предпринятых Азербайджаном, на что и направлен этот фильм.



Фильм был снят Центром общественных связей и информации аппарата президента Армении и вышел на 5 языках - армянском, русском, английском, французском и турецком.