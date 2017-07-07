ЕС содействует энергетической независимости Армении

Ереван /Медиамакс/. Глава делегации Европейского Союза в Армении Петр Свитальский отметил сегодня, что ЕС желает содействовать энергетической независимости Армении.

Посол заявил об этом на открытии первой остановки общественного транспорта в Ереване, снабжаемой солнечной энергией.



На двух остановках общественного транспорта, расположенных на улицах Московян и проспекте Баграмяна, с сегодняшнего дня можно бесплатно заряжать мобильные телефоны и другие цифровые устройства.



«Мы хотим помочь армянам получать более чистую и дешевую энергию. Использование солнечной энергии очень выгодно Армении, поскольку здесь много солнечных дней. Многие считают, что подобные технологии предназначены только для богатых стран, однако мы пытаемся показать, что это не так»,- заявил Петр Свитальский.



Посол сообщил, что расположенные на остановке солнечные батареи останутся там в течение года, после чего будут переданы школам или детским садам. По его словам, пока не ясно, будет ли данная программа продолжительной.