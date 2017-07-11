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В Ереване состоится премьера фильма «Шесть музыкантов на фоне города»



Ереван/Медиамакс/. 14 июля в 19:00 часов в кинотеатре «Москва» состоится армянская премьера документального фильма Татьяны Данильянц «Шесть музыкантов на фоне города».

Картина рассказывает о шести армянских музыкантах, чья судьба и музыка тесно связаны с судьбой Еревана. Героями фильма являются Дживан Гаспарян, Арто Тунчбояджян, Лилит Пипоян, Левон Малхасян, Микаэл Восканян и Форш.

Съемки фильма стартовали в сентябре 2014 года и длились с перерывами до ноября 2015-го.

Фильм «Шесть музыкантов на фоне города», в котором звучит много замечательной музыки, показывает Ереван не только как одну из неформальных «столиц» джаза, но и как один из самых музыкальных городов мира.

14 июля в Ереване фильм представят режиссер и продюсер Татьяна Данильянц, председатель попечительского совета фонда арменоведческих исследований «АНИВ» Артем Констандян, музыканты, участники фильма.

Фильм создан при поддержке Фонда развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ».

Дистрибьютор фильма в России и странах СНГ - Reflexion Films.

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