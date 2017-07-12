В 2018 году Армения присоединится к программе «Творческая Европа»

Ереван/Медиамакс/. В 2018 году Армения, по всей видимости, присоединится к программе «Творческая Европа».

Глава Делегации ЕС в Армении Петр Свитальский заявил сегодня, что переговоры о членстве в программе подходят к концу.



«Присоединившись к программе, Армения усилит свою связь с Европейским Союзом. Выгоды программы будут ощутимы не только для армянских артистов, но и для обычных граждан»,- отметил Петр Свитальский в беседе с журналистами.



Замминистра культуры Армении Нерсес Тер-Варданян отметил, что решение присоединиться к программе было обусловлено также требованием со стороны общества.



«Программа предоставит новые возможности присоединиться к уже действующим международным проектам и станет поводом к созданию новых»,- заметил Нерсес Тер-Варданян.



Медиамакс отмечает, что к программе «Творческая Европа» уже присоединились государства-члены Восточного партнерства - Грузия, Молдова, Украина. Бюджет программы для ЕС и стран Восточного партнерства на 2014-2020 гг. составляет 1,46 млрд евро. Чтобы присоединениться к проекту, Армения должна заплатить 50 тыс. евро в качестве членского взноса.