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В 2018 году Армения присоединится к программе «Творческая Европа»


Фото: http://lincoln.ac.uk


Ереван/Медиамакс/. В 2018 году Армения, по всей видимости, присоединится к программе «Творческая Европа».

Глава Делегации ЕС в Армении Петр Свитальский заявил сегодня, что переговоры о членстве в программе подходят к концу.

«Присоединившись к программе, Армения усилит свою связь с Европейским Союзом. Выгоды программы будут ощутимы  не только для армянских артистов, но и для обычных граждан»,- отметил Петр Свитальский в беседе с журналистами.

Замминистра культуры Армении Нерсес Тер-Варданян отметил, что решение присоединиться к программе было обусловлено также требованием со стороны общества.

«Программа предоставит новые возможности присоединиться к уже действующим международным проектам и станет поводом к созданию новых»,- заметил Нерсес Тер-Варданян.

Медиамакс отмечает, что к программе «Творческая Европа» уже присоединились государства-члены Восточного партнерства - Грузия, Молдова, Украина. Бюджет программы для ЕС и стран Восточного партнерства на 2014-2020 гг. составляет 1,46 млрд евро. Чтобы присоединениться к проекту, Армения должна заплатить 50 тыс. евро в качестве членского взноса.

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