Третья «Аврора» пройдет в Армении 8-10 июня 2018 года

Ереван /Медиамакс/. Церемония вручения премии «Аврора», Диалоги «Аврора» и другие мероприятия пройдут в Армении 8-10 июня 2018 года.

Гуманитарная инициатива «Аврора» создана в память о выживших в годы Геноцида армян и в честь их спасителей потомками этих выживших, желающими продемонстрировать свою благодарность в действии.



«Мы благодарны за возможность делать это в их память, информируя общественность о чудовищных преступлениях против человечности, происходящих по всему миру, с помощью награды тем, кто борется с этими страданиями, оказывая большое влияние с риском для себя. Будучи страной, преуспевшей вопреки чудовищным испытаниям прошлого, Армения превращается в стратегический узел, где обсуждают гуманитарные действия и дают им необходимый толчок. Вновь проводя это важное мероприятие в будущем году, гуманитарная инициатива «Аврора» стремится выразить благодарность в действии, помогая тем, кто наиболее уязвим сегодня», - сказал сооснователь инициативы Рубен Варданян.



Одним из ключевых мероприятий 2018 года станут Диалоги «Аврора» - международная платформа, в рамках которой ученые и практики изучают и обсуждают насущные гуманитарные проблемы. Задачей конференции станет попытка лучше разобраться в проблемах, проанализировать опыт прошлого и высказать поощрение инновационным действиям в настоящем, способным обеспечить лучшее будущее.



Полное расписание мероприятий и дополнительная информация о Диалогах «Аврора» и премии «Аврора» 2018 года будут публиковаться в грядущие месяцы на сайте www.auroraprize.org.



Прием номинаций на премию «Аврора» 2018 года открыт, и любой может номинировать кандидата. Прием номинаций будет проходить до 8 сентября 2017 года включительно по адресу www.https://auroraprize.com/ru/prize/detail/nominatenow.