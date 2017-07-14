Президент Армении поздравил Францию с национальным праздником

Ереван /Медиамакс/. По случаю национального праздника Франции президент Армении Серж Саргсян посетил сегодня посольство Франции.

В посольстве президент заявил, что Франция является родной страной для армянского народа, а для Армении – надежным и хорошим партнером. Президент заверил, что Армения продолжит усилия в направлении периодического укрепления двусторонних отношений и дружбы двух народов.



Президент и посол Франции Жан-Франсуа Шарпантье обсудили армяно-французские разносторонние связи и подчеркнули важность тесного сотрудничества в рамках предстоящего в Армении саммита Франкофонии.



Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Франции Эммануэлю Макрону.



«Дружба между Арменией и Францией, идущая из глубины веков, и имеющиеся сегодня между нашими государствами благоприятные отношения, политический диалог высокого уровня и взаимное доверие являются основой для дальнейшего комплексного развития и углубления армяно-французского партнерства.



Армения придает большое значение усилиям Франции, совместно с Россией и США, в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта в качестве страны-сопредседателя Минской группе ОБСЕ во имя мира и стабильности в регионе.



Высоко ценю поддержку Франции в сближении Армении с европейской семьей, а также на международной арене, в том числе установленное между нашими странами тесное сотрудничество в рамках Международной организации Франкофонии»,- говорится в послании президента Армении.



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