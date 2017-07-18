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Канатная дорога «Крылья Татева» установила рекорд


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. 16 июля канатная дорога «Крылья Татева» перевезла 1371 посетителя.

Этот показатель является рекордным за всю историю функционирования канатной дороги, сообщили Медиамакс в дирекции канатной дороги «Крылья Татева».

Предыдущий рекорд был установлен 20 июля 2014 года, когда канатная дорога обслужила 1321 посетителя.

Канатная дорога «Крылья Татева» функционирует с 16 октября 2010 года. Она была построена в рамках программы « Возрождение Татева» фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA).

«Крылья Татева» указана в книге рекордов Гиннеса не только как самая длинная реверсивная канатная дорога, но и как построенная за самый короткий срок (10 месяцев).

Туристы, посещающие Татев и желающие воспользоваться услугами «Крыльев Татев», могут приобрести билеты заранее онлайн.

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