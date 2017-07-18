Армения и Грузия усилят взаимодействие в сфере кризисного реагирования

Ереван/Медиамакс/. Министр по чрезвычайым ситуациям Армении Давид Тоноян обсудил с министром внутрненних дел Грузии Георгием Мгебришвили возможности углубления сотрудничества в области чрезвычайных ситуаций и совместного реагирования на катастрофы.
Георгий Мгебришвили представил Давиду Тонояну деятельность МВД Грузии в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в частности, пятилетний план модернизации агентства управления чрезвычайными ситуациями.
Представляя видение армянской стороны касательно перспектив развития армяно-грузинского сотрудничества в области чрезвычайных ситуаций, Давид Тоноян выразил уверенность, что сотрудничество и совместное реагирование на чрезвычайные ситуации станет более тесным и эффективным.
Давид Тоноян отметил, что достигнута договоренность о усилении армяно-грузинского трансграничного реагирования на природные и антропогенные катастрофы в сотрудничестве с рядом международных структур.
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