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Армения и Грузия усилят взаимодействие в сфере кризисного реагирования



Ереван/Медиамакс/. Министр по чрезвычайым ситуациям Армении Давид Тоноян обсудил с министром внутрненних дел Грузии Георгием Мгебришвили возможности углубления сотрудничества в области чрезвычайных ситуаций и совместного реагирования на катастрофы.

Георгий Мгебришвили представил Давиду Тонояну деятельность МВД Грузии в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в частности, пятилетний план модернизации агентства управления чрезвычайными ситуациями.

Представляя видение армянской стороны касательно перспектив развития армяно-грузинского сотрудничества в области чрезвычайных ситуаций, Давид Тоноян выразил уверенность, что сотрудничество и совместное реагирование на чрезвычайные ситуации станет более тесным и эффективным.

Давид Тоноян отметил, что достигнута договоренность о усилении армяно-грузинского трансграничного реагирования на природные и антропогенные катастрофы в сотрудничестве с рядом международных структур.

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