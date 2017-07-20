В Армении будет создана единая маршрутная сеть

Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении на сегодняшнем заседании приняло решение о создании единой маршрутной сети, которая даст возможность обеспечивать все общины республики услугами транспорта.

По словам министра транспорта, связи и информационных технологий Ваана Мартиросяна, создание сети будет способствовать эффективности перевозок пассажиров и увеличению уровня контроля над этой сферой.



С целью создания сети планируется оценить объемы пассажиропотоков в общинах, составить соответствующие расписания и выбрать транспортные средства.



Планируется организовать эффективную перевозку пассажиров из деревень в областной центр или крупный город области, а затем - в Ереван.



Министр отметил, что в тендерах по обслуживанию маршрутов смогут принять участие и международные операторы.