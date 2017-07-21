Грачья Арутюнян отправлен в Армению

Ереван/Медиамакс/. 20 июля осужденный в России Грачья Арутюнян был отправлен в Армению для отбытия оставшейся части наказания в порядке, установленном Европейской конвенцией «О передаче осужденных лиц» 1983 г..

В министерстве юстиции Армении отметили, что после передачи осужденного принятое иностранным государством решение должно быть признано компетентным судом Армении, который должен привести в соответствие уголовно наказуемое действие с Уголовным кодексом Армении, оставив без изменений установленное наказание.



«После признания приговора компетентного суда России и его передачи на исполнение, согласно внутригосударственному кодексу Армении, комитет по распределению пенитенциарного управления министерства юстиции Армении устанавливает вид исправительного учреждения и место отбывания наказания»,- говорится в сообщении.



Медиамакс напоминает, что 13 июля 2013 года близ Москвы, в Подольске, перевозивший щебенку грузовик, водителем которого был гражданин Армении Грачья Арутюнян, выехав с второстепенной дороги, врезался в пассажирский автобус. В результате аварии погибло 18 человек



Он был признан виновным по статьям 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и 327 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов») Уголовного кодекса России.





