Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что пришло время осуществить стратегический пересмотр работ и программ фонда «Луйс».

«Наша страна очень нуждается в специалистах некоторых сфер. Например, сейчас в нашей стране есть потребность более 10 000 программистов и инженеров. У нас нет этого ресурса, и мы обязаны направить поддержку фонда «Луйс» на подготовку нужных стране специалистов. Уверен, что персонал фонда вместе с моими помощниками осуществит такой пересмотр, и это станет еще одним доказательством, что фонд «Луйс» продолжит и расширит свою деятельность»,- заявил президент Армении на встрече со стипендиатами учебного года 2017-2018 гг.



Серж Саргсян вручил 60 студентам, поступившим в 8 лучших вузов мира, сертификаты о получении стипендии фонда «Луйс»



«Я очень хочу, чтобы все те молодые люди, у которых есть знания и база, попытались достичь своего личного успеха в Армении. Я прекрасно понимаю, что это сложная задача, понимаю, что в Армении пока еще нет этих благоприятных условий, но с другой стороны, хочу, чтобы вы хорошо осознавали: когда в нашей стране будут такие условия, Армения уже не будет нуждаться в спонсорах, а обязанностью каждого из нас – внести свою лепту в дело создания такой страны»,- отметил Серж Саргсян.



Говоря о победах армянских школьников на всемирных предметных олимпиадах, Серж Саргсян для сравнения отметил, что на фоне наших 20 наград, Азербайджан и Грузия завоевали 10-12 наград вместе взятых.



Президент поблагодарил также учеников «Тумо» за завоевание бронзовой медали на олимпиаде по роботостроению, состоявшейся в США.



«Такие достижения качественно меняют Армению. Такие победы создают такую Армению, сотрудничество с которой для многих стран будет с одной стороны почетным, с другой стороны – обычным явлением, потому что мы двигаемся в сторону развитых стран. Каждая успешная реформа, успех каждого стартапа приближает нас к нашей цели – быть передовой и безопасной страной»,- заявил Серж Саргсян.