Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил на сегодняшем заседании правительства, что «необходимо осуществлять стимулирующие меры в сфере туризма».
«За последние месяцы в Армении зафиксирован стремительный рост числа туристов и авиаперевозок. Несмотря на положительные результаты, есть необходимость дополнительных поощряющих и стимулирующих комплексных мер»,- заявил Карен Карапетян.
Глава правительства поручил министру иностранных дел и главе Государственного комитета по туризму в течение месяца изучить по странам возможность либерализации или упрощения визовых режимов и представить предложения.
Начальнику Главного управления гражданской авиации поручено разработать и представить комплексные предложения, направленные на увеличение объема армянского рынка авиаперевозок, расширение географии, а также улучшение ценовых предложений.
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