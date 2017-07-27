Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил на сегодняшем заседании правительства, что «необходимо осуществлять стимулирующие меры в сфере туризма».

«За последние месяцы в Армении зафиксирован стремительный рост числа туристов и авиаперевозок. Несмотря на положительные результаты, есть необходимость дополнительных поощряющих и стимулирующих комплексных мер»,- заявил Карен Карапетян.



Глава правительства поручил министру иностранных дел и главе Государственного комитета по туризму в течение месяца изучить по странам возможность либерализации или упрощения визовых режимов и представить предложения.



Начальнику Главного управления гражданской авиации поручено разработать и представить комплексные предложения, направленные на увеличение объема армянского рынка авиаперевозок, расширение географии, а также улучшение ценовых предложений.