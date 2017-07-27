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В Армении зафиксирован «стремительный рост» числа туристов


Премьер-министр Армении Карен Карапетян
Премьер-министр Армении Карен Карапетян

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил на сегодняшем заседании правительства, что «необходимо осуществлять стимулирующие меры в сфере туризма».

«За последние месяцы в Армении зафиксирован стремительный рост числа туристов и авиаперевозок. Несмотря на положительные результаты, есть необходимость дополнительных поощряющих и стимулирующих комплексных мер»,- заявил Карен Карапетян.

Глава правительства поручил министру иностранных дел и главе Государственного комитета по туризму в течение месяца изучить по странам возможность либерализации или упрощения визовых режимов и представить предложения.

Начальнику Главного управления гражданской авиации поручено разработать и представить комплексные предложения, направленные на увеличение объема армянского рынка авиаперевозок, расширение географии, а также улучшение ценовых предложений.

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