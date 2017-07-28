1519 просмотров

В суды направлено 33 коррупционных дела


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. За первое полугодие 2017 года Следственный комитет Армении рассмотрел 332 уголовных дела, связанных со случаями преступлений коррупционного характера.

В Следственном комитете сообщили, что за отчетное время из рассмотренных уголовных дел:

62 касались злоупотребления должностными полномочиями,

54 – злоупотребления властью, ненадлежащим выполнением обязанностей или бездействия властей,

49 – злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников коммерческих и иных предприятий,

47 – присвоения или расточительства посредством использования служебного положения,

40 – служебного подлога,

15 – дачи взятки,

12 – получения взятки,

8 – превышения должностных полномочий,

7 – получения нелегальногօ вознаграждения со стороны не являющегося должностным лицом гражданского служащего и т.д.

В указанный период с обвинительным заключением в суды было направлено 33 уголовных дела коррупционного характера, касающихся 67 лиц, 15 из которых, касающихся 44 лиц, были рассмотрено Главным военным следственным управлением  Следственного комитета Армении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Июль 27, 2017 14:27
В суды направлено 33 коррупционных дела

Внешняя политика | Июль 27, 2017 14:04
Турция «никогда» не сможет стать членом ЕС, заявил канцлер Австрии

Армия и Полиция | Июль 27, 2017 12:12
Армянские военнослужащие примут участие в международных конкурсах
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017