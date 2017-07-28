В суды направлено 33 коррупционных дела

Ереван /Медиамакс/. За первое полугодие 2017 года Следственный комитет Армении рассмотрел 332 уголовных дела, связанных со случаями преступлений коррупционного характера.
В Следственном комитете сообщили, что за отчетное время из рассмотренных уголовных дел:
62 касались злоупотребления должностными полномочиями,
54 – злоупотребления властью, ненадлежащим выполнением обязанностей или бездействия властей,
49 – злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников коммерческих и иных предприятий,
47 – присвоения или расточительства посредством использования служебного положения,
40 – служебного подлога,
15 – дачи взятки,
12 – получения взятки,
8 – превышения должностных полномочий,
7 – получения нелегальногօ вознаграждения со стороны не являющегося должностным лицом гражданского служащего и т.д.
В указанный период с обвинительным заключением в суды было направлено 33 уголовных дела коррупционного характера, касающихся 67 лиц, 15 из которых, касающихся 44 лиц, были рассмотрено Главным военным следственным управлением Следственного комитета Армении.
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