В суды направлено 33 коррупционных дела

Ереван /Медиамакс/. За первое полугодие 2017 года Следственный комитет Армении рассмотрел 332 уголовных дела, связанных со случаями преступлений коррупционного характера.

В Следственном комитете сообщили, что за отчетное время из рассмотренных уголовных дел:



62 касались злоупотребления должностными полномочиями,



54 – злоупотребления властью, ненадлежащим выполнением обязанностей или бездействия властей,



49 – злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников коммерческих и иных предприятий,



47 – присвоения или расточительства посредством использования служебного положения,



40 – служебного подлога,



15 – дачи взятки,



12 – получения взятки,



8 – превышения должностных полномочий,



7 – получения нелегальногօ вознаграждения со стороны не являющегося должностным лицом гражданского служащего и т.д.



В указанный период с обвинительным заключением в суды было направлено 33 уголовных дела коррупционного характера, касающихся 67 лиц, 15 из которых, касающихся 44 лиц, были рассмотрено Главным военным следственным управлением Следственного комитета Армении.