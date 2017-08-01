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Джордж и Амаль Клуни пожертвуют более $ 2 млн на школы для сирийских детей


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Джордж и Амаль Клуни объявили о выделении $ 2,25 млн на развитие семи школ для трех тысяч детей сирийских беженцев, проживающих в Ливане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт фонда семьи Клуни.

«Мы не можем позволить себе потерять целое поколение только потому, что им не повезло родиться в неподходящее время и в неподходящем месте.Тысячи молодых сирийцев рискуют никогда не стать полноценной частью нашего общества. Школьное образование поможет им изменить свою жизнь», - говорится в заявлении фонда.

В проекте также участвуют компании Google и HP, которые обеспечат технологическое оснащение учебных заведений. Общий объем выделяемых средств составит более $ 3 млн.

Министр образования Ливана Марван Хамаде заявил, что Бейрут «глубоко признателен» семье Клуни за этот шаг.

Медиамакс отмечает, что Джордж Клуни является сопредседателем отборочной комиссии международной гуманитарной премии «Аврора», которая ежегодно вручается в Армении.

«Аврора» ежегодно присуждает «Cтипендию Амаль Клуни», которую получает студентка ливанского происхождения. Этот образовательный грант полностью покрывает стоимость двухгодичного обучения по программе международного бакалавриата (IB Diploma) в колледже UWC Dilijan.

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