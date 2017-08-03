Работа марзпетов будет оцениваться

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян заявил на сегодняшнем заседании правительства, что непропорциональность территориального развития является одним из важнейших вызовов для Армении.

«Планирование собственых доходов местных бюджетов и инструменты управления нужно в корне пересмотреть. Именно за счет этих средств органы местного самоуправления должны обеспечивать население услугами должного объема и уровня в рамках своей компетенции»,- отметил Карен Карапетян.



Глава правительства, с одной стороны, представил непропорциональность имеющихся показателей в разных областях в марзах, с другой - отметил обнадеживающую динамику показателей роста собственных доходов на местном уровне. Он подчеркнул, что для пропорционального и устойчивого развития необходимо осуществление программ развития на местном уровне и системная оценка работы в марзах.



«Мы готовы поощрять программы развития инфраструктур и экономики на местном уровне, более того, прямо участвовать в их реализации, с условием, что местные и территориальные власти проявят должную инициативу в вопросе мобилизации собственных ресурсов и ведения эффективной деятельности»,- заявил премьер-министр.



Министру территориального управления и развития Армении поручено в месячный срок разработать и представить в аппарат правительства проект годового оценки эффективности работы марзпетов.