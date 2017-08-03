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«Курите меньше!»,- призвал Карен Карапетян



Ереван/Медиамакс/. Правительство Армении одобрило сегодня Стратегию борьбы с курением и программу действий на 2017-2020гг.

Целью внедрения стратегии является реализация мер, направленных на снижение потребления сигарет в Армении, охрану природы и снижение показателей незаразных заболеваний.

«Курите меньше!»,- призвал Карен Карапетян.

Комментируя решение правительства, премьер-министр заявил, что в рамках стратегии планируется:

- увеличение количества мест, где запрещено курить, полный запрет рекламы табачных изделий;
 
- развитие навыков сотрудников здравоохранительных учреждений для эффективной реализации борьбы с курением;

- повышение уровня осведомленности населения об угрозах возникновения заболеваний вследствие употребления табака и воздействия вторичного дыма;

- прямое и косвенное вовлечение общества, органов государственного управления и местного самоуправления, общественных организаций, частного сектора и других заинтересованных сторон с целью реализации и оценки стратегии по борьбе с курением.

Ожидается, что в 2017-2020гг. будут достигнуты следующие результаты:
 
- сокращение числа курящих (1,5-2% в год);

- относительное снижение текущего уровня курения среди мужчин старше 15 лет до 10%;

- снижение влияния вторичного дыма, которое будет способствовать снижению на 5% уровня смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, злокачественных новообразований и сахарного диабета.

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