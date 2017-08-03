Ереван/Медиамакс/. Правительство Армении одобрило сегодня Стратегию борьбы с курением и программу действий на 2017-2020гг.
Целью внедрения стратегии является реализация мер, направленных на снижение потребления сигарет в Армении, охрану природы и снижение показателей незаразных заболеваний.
«Курите меньше!»,- призвал Карен Карапетян.
Комментируя решение правительства, премьер-министр заявил, что в рамках стратегии планируется:
- увеличение количества мест, где запрещено курить, полный запрет рекламы табачных изделий;
- развитие навыков сотрудников здравоохранительных учреждений для эффективной реализации борьбы с курением;
- повышение уровня осведомленности населения об угрозах возникновения заболеваний вследствие употребления табака и воздействия вторичного дыма;
- прямое и косвенное вовлечение общества, органов государственного управления и местного самоуправления, общественных организаций, частного сектора и других заинтересованных сторон с целью реализации и оценки стратегии по борьбе с курением.
Ожидается, что в 2017-2020гг. будут достигнуты следующие результаты:
- сокращение числа курящих (1,5-2% в год);
- относительное снижение текущего уровня курения среди мужчин старше 15 лет до 10%;
- снижение влияния вторичного дыма, которое будет способствовать снижению на 5% уровня смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, злокачественных новообразований и сахарного диабета.
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