Ереван/Медиамакс/. Правительство Армении одобрило сегодня Стратегию борьбы с курением и программу действий на 2017-2020гг.

Целью внедрения стратегии является реализация мер, направленных на снижение потребления сигарет в Армении, охрану природы и снижение показателей незаразных заболеваний.



«Курите меньше!»,- призвал Карен Карапетян.



Комментируя решение правительства, премьер-министр заявил, что в рамках стратегии планируется:



- увеличение количества мест, где запрещено курить, полный запрет рекламы табачных изделий;



- развитие навыков сотрудников здравоохранительных учреждений для эффективной реализации борьбы с курением;



- повышение уровня осведомленности населения об угрозах возникновения заболеваний вследствие употребления табака и воздействия вторичного дыма;



- прямое и косвенное вовлечение общества, органов государственного управления и местного самоуправления, общественных организаций, частного сектора и других заинтересованных сторон с целью реализации и оценки стратегии по борьбе с курением.



Ожидается, что в 2017-2020гг. будут достигнуты следующие результаты:



- сокращение числа курящих (1,5-2% в год);



- относительное снижение текущего уровня курения среди мужчин старше 15 лет до 10%;



- снижение влияния вторичного дыма, которое будет способствовать снижению на 5% уровня смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, злокачественных новообразований и сахарного диабета.