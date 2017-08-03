Учреждается фонд «Цифровая Армения»

Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении на сегодняшнем заседании приняло решение о создании фонда «Цифровая Армения».

Целью фонда является формирование единой цифровой платформы во всех сферах управления на основе современных информационных технологий.



Временно исполняющим обязанности исполнительного директора фонда «Цифровая Армения» назначен Эдуард Нерсисян.



«Это крайне важная процедура, которую необходимо осуществить. Центр стратегических инициатив продолжит свою работу в обычном темпе до тех пор, пока фонд состоится. В дальнейшем четко установим формулу сотрудничества фонда и Центра»,- заявил Карен Карапетян.