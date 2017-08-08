1698 просмотров

Июльский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в июле 2017 года.

По итогам мониторинга 127 информационных сайтов тройка наиболее часто освещаемых министров выглядит следующим образом:

1. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян: 1 371 публикация.

2. Министр обороны Виген Саргсян: 788 публикаций.

3. Министр культуры Армен Амирян: 604 публикаций.

Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:
 
1. Министр спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян: 162 публикации.

2.  Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян: 136 публикации.

3. Вице-премьер, министр реформ и международной экономической интеграции Ваче Габриэлян: 85 публикаций.

Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.



 
Специалисты MaxMonitor анализируют публикации 13 новостных сайтов  (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют положительные, нейтральные и отрицательные упоминания. Данные за июль доступны в нижеприведенной таблице.



Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Август 8, 2017 13:01
Переговорный процесс по Карабаху активизируется осенью - эксперт

Армия и Полиция | Август 8, 2017 11:56
Ответ Еревана на провокации Баку будет жестким

Общество | Август 8, 2017 09:32
Июльский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017