Июльский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ

Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в июле 2017 года.



По итогам мониторинга 127 информационных сайтов тройка наиболее часто освещаемых министров выглядит следующим образом:



1. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян: 1 371 публикация.



2. Министр обороны Виген Саргсян: 788 публикаций.



3. Министр культуры Армен Амирян: 604 публикаций.



Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:



1. Министр спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян: 162 публикации.



2. Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян: 136 публикации.



3. Вице-премьер, министр реформ и международной экономической интеграции Ваче Габриэлян: 85 публикаций.



Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.









Специалисты MaxMonitor анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют положительные, нейтральные и отрицательные упоминания. Данные за июль доступны в нижеприведенной таблице.







Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.