Россия поможет потушить пожар в Хосровском лесу с воздуха

Ереван/Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян обратился сегодня к своему российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой предоставить самолет для тушения пожаров.
В МЧС отметили, что самолёт поможет в тушении пожара в государственном заповеднике «Хосровский лес».
На данный момент ведутся подготовительные работы по перемещению самолета в Армению.
Пожар в Хосровском лесу разгорелся 12 августа. По предварительным данным, горит 200-250 га травяного покрытия и лесных территорий.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.