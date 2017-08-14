Россия поможет потушить пожар в Хосровском лесу с воздуха

Ереван/Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян обратился сегодня к своему российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой предоставить самолет для тушения пожаров.

В МЧС отметили, что самолёт поможет в тушении пожара в государственном заповеднике «Хосровский лес».



На данный момент ведутся подготовительные работы по перемещению самолета в Армению.



Пожар в Хосровском лесу разгорелся 12 августа. По предварительным данным, горит 200-250 га травяного покрытия и лесных территорий.