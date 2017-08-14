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Россия отправила для тушения пожара в Армении самолет



Ереван/Медиамакс/. МЧС России отправило в Ереван самолет ИЛ-76 для содействия тушению пожара в Хосровском заповеднике.

В МЧС Армении отметили, что самолет оснащен оборудованием, необходимым для тушения пожара с воздуха.

За время одного полета ИЛ-76 может сбросить на очаги пожара более 42 тонн воды.

На данный момент ведутся подготовительные работы по перемещению самолета в Армению и обеспечению соответствующего количества воды для зарядки.

Сегодня по данным на 15:00 в работах по тушению пожара в Хосровском лесу задействованы 75 пожарных-спасателей, 132 военнослужащих министерства обороны, 70 служащих полиции и 50 работников лесного хозяйства.

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