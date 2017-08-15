949 просмотров

В Ереване состоится выставка художника Степана Андраникяна



Ереван/Медиамакс/. 18 августа в зале Союза художников Армении откроется индивидуальная ретроспективная выставка народного художника Степана Андраникяна, посвященная его 90-летию.

Экспозиция охватывает период с 1940 по 2016гг. Представлены эскизы, зарисовки, макеты, сделанные художником для кино, театра и телевидения. Экспозиция обогащена живописью и графическими работами художника, которые представляют портреты и зарисовки деятелей культуры, современников художника.

Будет также представлена галерея личных фотографий Степана Андраникяна, пройдет показ фильма о художнике, а также фильмов, созданных при его участии.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Август 15, 2017 16:08
Ситуация в Хосровском лесу - под строгим контролем

Общество | Август 15, 2017 10:23
В Ереване состоится выставка художника Степана Андраникяна

Общество | Август 15, 2017 09:52
Российский самолет приступил к тушению пожара в Хосровском лесу
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017