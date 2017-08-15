В Ереване состоится выставка художника Степана Андраникяна

Ереван/Медиамакс/. 18 августа в зале Союза художников Армении откроется индивидуальная ретроспективная выставка народного художника Степана Андраникяна, посвященная его 90-летию.

Экспозиция охватывает период с 1940 по 2016гг. Представлены эскизы, зарисовки, макеты, сделанные художником для кино, театра и телевидения. Экспозиция обогащена живописью и графическими работами художника, которые представляют портреты и зарисовки деятелей культуры, современников художника.



Будет также представлена галерея личных фотографий Степана Андраникяна, пройдет показ фильма о художнике, а также фильмов, созданных при его участии.